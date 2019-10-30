Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tuzla Organize Sanayi B\u00f6lgesi\u2019nde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi.PARTNER \u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131y\u0131 hi\u00e7 b\u00f6yle g\u00f6rmediniz! O foto\u011fraf\u0131 \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdiGen\u00e7 futbolcunun cenazesi g\u00f6zya\u015flar\u0131yla adli t\u0131ptan al\u0131nd\u0131Karaman\u2019da kamyonetin \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 lise \u00f6\u011frencisi a\u011f\u0131r yaraland\u0131
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