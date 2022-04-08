Tuzla Piyade Okulu'nda hareketli anlar! Önce patlama sonra yangın

Tuzla Piyade Okulu’nda gece saatlerinde önce patlama oldu, sonra ise yangın çıktı. Mühimmat deposunda meydana gelen olay sonrası çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde saat 02.00 sıralarında patlama meydana geldi. 41. Bakım Onarım Müdürlüğü Ar-Ge Bölümü’nde bulunan mühimmat deposunda henüz sebebi belirlenemeyen patlamanın ardından yangın çıktı.

BİRÇOK NOKTADAN DUYULDU

İstanbul’un birçok noktasında duyulan patlama sesleri endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken yangında yaralı olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. (DHA)



