TUZLA PİYADE OKULU OTLUK ALANDA YANGIN (2)

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA
Tuzla Piyade Okulu atış alanın çevresindeki otluk alanda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Tuzla Piyade Okulu'nda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Atış poligonunun bulunduğu otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipler müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri yangının bölgede bulunun mühimmat depolarına sıçramaması için büyük çaba harcıyor. Yangının askerlerin poligonda atış yaptığı sırada çıktığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Piyade okulunda bulunan itfaiye araçları
-Yükselen dumanlar
-Çalılıkların alevle yanması
-genel ve detay
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