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Tuzla Piyade Okulu otluk alanda yangın (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 17:17 | Son Güncelleme

TUZLA Piyade Okulu atış alanın çevresindeki otluk alanda yangın çıktı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-TUZLA Piyade Okulu atış alanın çevresindeki otluk alanda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Tuzla Piyade Okulu'nda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Atış poligonunun bulunduğu otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipler müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri yangının bölgede bulunun mühimmat depolarına sıçramaması için büyük çaba harcıyor. Yangının askerlerin poligonda atış yaptığı sırada çıktığı öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

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