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Tuzla Piyade Okulu'nda yangın: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 03:05 | Son Güncelleme

TUZLA Piyade Okulu'ndaki bir yatakhanenin giriş katında yangın çıktı.

Tuzla Piyade Okulu'nda yangın: 2 yaralı

Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA) TUZLA Piyade Okulu'ndaki bir yatakhanenin giriş katında yangın çıktı. Yangında iki kursiyer teğmen yaralandı.

Yangın saat 01.15 sıralarında kursiyer teğmenlerin kaldığı 4 katlı bir yatakhanede çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında çok sayıda kursiyer teğmen koğuşta mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kalan kursiyer teğmenler kurtarıldı. Olayda bir kursiyer teğmen elinden ve ayağından yaralandı, diğeri ise dumandan zehirlendi. İki kursiyer teğmen Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

Tuzla Piyade Okulu'nda yangın: 2 yaralıTuzla Piyade Okulu'nda yangın: 2 yaralı

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