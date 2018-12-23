Tuzla Sulak Alanı'na flamingo akını

Türkiye'de, göçmen kuşlar için önemli sulak alanlardan Milas'taki Tuzla Sulak Alanı'na gelen flamingo ve farklı kuş türleri görsel şölen oluşturuyor.

Milas-Bodrum kara yolu kenarındaki Tuzla Sulak Alanı, her yıl farklı türlerde göçmen kuşların akınına uğruyor.

Türkiye'de göçmen kuşlar için önemli sulak alanlardan biri olan bölgeye, bu yıl da gelen kuşlar arasında çok sayıda flamingo, balıkçıl ve yabani ördek yer alıyor.

Bölgeyi ziyaret edenler ve fotoğraf meraklıları Bodrum yol güzergahında bulunan ve geniş bir alanı kapsayan sulak alandaki kuşları görüntüleme fırsatı buluyor.

