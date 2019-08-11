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Tuzla Sulak Alanı'nda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 13:48 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesindeki Tuzla Sulak Alanı'nda su kuşlarının konakladığı sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Yangında, 10 dönümlük sazlık alan ve zeytin ağaçları zarar gördü

Muğla'nın Milas ilçesindeki Tuzla Sulak Alanı'nda su kuşlarının konakladığı sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Flamingolara ve çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapan Boğaziçi Mahallesi Tuzla Sulak Alanı'ndaki sazlık ve otluk araziden dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 4 itfaiye, bir orman arazözü ve söndürme işçileri yangına müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle yayılan sulak alandaki kıyı şeridinde etkili olan alevler, iki saat süren çalışmayla söndürüldü.

Yangında 10 dönümlük sazlık alan ve zeytin ağaçları zarar gördü.

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Milas Muğla Tuzla Sulak Alanı yangın

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