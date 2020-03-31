Tuzla ve Silivri'de İstanbul'a giriş çıkış kuyruğu! Havadan görüntülendi

Silivri'nin Kınalı mevkiinde çift yönlü olarak yapılan kontrollerde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla kentin giriş ve çıkışına kurulan denetim noktalarında yolcu ve sürücülerin ateşini ölçtü. Silivri'nin Kınalı mevkiinde yapılan denetimlerde araçlar tek tek durdurulurken, kilometrelerce araç kuyruklukları oluştu.

SÜRÜCÜLER MEMNUN

Yaklaşık 2 saattir yolda olduğunu belirten Gökhan Balcı, uygulamanın doğru olduğunu fakat biraz daha hızlanmasının iyi olacağını belirtirken, Hüseyin Akyüz ise "2 buçuk kilometreyi 3 saatte gelebildik" dedi. Recep Çağlar ise yapılan uygulamaları desteklediklerini ve yolda çoğunlukla ticari araç olduğunu gördükleri için ticaretin devam ettiğini görmenin güzel olduğunu ifade etti. 1 kilometre yolu 1 buçuk saatte gelebildiğini belirten Fatih Yıldırım ise uygulamadan memnun olduğunu belirtirken biraz daha hızlı olunursa daha güzel olacağını ifade ederken, Yılmaz Eroğlu her yerde ateş ölçümü yapıldığını ve uygulamanın saçma olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

(DHA)

