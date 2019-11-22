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Tuzla'da 2 işçinin öldüğü gemi yangını davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 11:45 | Son Güncelleme

3 sanık 4 yıl ikişer ay hapis cezasına çarptırıldı

İSTANBUL (AA) - Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangında 2 işçinin hayatını kaybetmesine neden oldukları gerekçesiyle yargılanan 5 sanıktan 3'ü, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 4 yıl ikişer ay hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 5 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan geminin kaptanı sanık Rasphal Sıngh Dhalıwal, kazadan dolayı üzgün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ben ve mürettebatım kazadan hemen sonra yangını söndürmek ve yardım etmek için olay yerine gittik. Sadece gazdan arındırılma belgesi alınmış bir geminin kaptanıyım. Tersaneye girdikten sonra bütün işlemlerden tersane sorumludur. Olayın olduğu esnada ben ve mürettebatım hiçbir şekilde pompa dairesinde değildik. Burada sıvı akışını gören çalışanın bu konuda bilgi vermesi, çalışmayı durdurması ve sıvının temizlenmesinden sonra çalışma yapılması gerekirdi. Ancak bunlar yapılmamıştır. Bütün bunlara rağmen ben nasıl suçlanıyorum anlamakta zorluk çekiyorum. Benim 10 yaşından küçük çocuğum var. Aileme bakmakta zorlanıyorum. Beraatimi talep ediyorum."

Söz verilen diğer sanıklar da beraatlerine karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, geminin kaptanı Rasphal Sıngh Dhalıwal, Fırat Taştan ve Mehmet Yalval'ı "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 4 yıl ikişer ay hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıklar Turan Morgül ve İnan Erman'ın da kusurlarının bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmeden heyet, tüm sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol kararlarının da kaldırılmasına karar verdi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 Ocak'ta Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi'nde bulunan Tuzla Gemi Endüstrisi AŞ adlı şirkete ait iskelede, Hong Kong bandıralı "LR2 POSEIDON" adlı geminin pompa dairesinde yapılan bakım ve onarım sırasında meydana gelen parlama neticesinde yangın çıktığı belirtilmişti.

Yangın nedeniyle olay yerinde çalışan Mehmet Tütüncü ile Muhammed Ali Yılmaz'ın hayatını kaybettiği, biri ağır 5 kişinin de yaralandığı aktarılan iddianamede, olaydan hemen sonra Gemi Mühendisleri Odası tarafından atanan bilirkişi eşliğinde yapılan incelemede, pompa dairesinden alınan su numunelerinin içeriğinde yangın başlatıcı özelliğe sahip benzin bulunduğu ifade edilmişti.

İddianamede, geminin kaptanı Rasphal Sngh Dhaliwall ile geminin bakım ve onarım işlerini yapan şirketi yetkililerinin de aralarında bulunduğu 5 sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ikişer yıldan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

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