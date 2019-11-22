Tuzla'da 2 işçinin öldüğü gemi yangını davasında karar

İSTANBUL (AA) - Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangında 2 işçinin hayatını kaybetmesine neden oldukları gerekçesiyle yargılanan 5 sanıktan 3'ü, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 4 yıl ikişer ay hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 5 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan geminin kaptanı sanık Rasphal Sıngh Dhalıwal, kazadan dolayı üzgün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ben ve mürettebatım kazadan hemen sonra yangını söndürmek ve yardım etmek için olay yerine gittik. Sadece gazdan arındırılma belgesi alınmış bir geminin kaptanıyım. Tersaneye girdikten sonra bütün işlemlerden tersane sorumludur. Olayın olduğu esnada ben ve mürettebatım hiçbir şekilde pompa dairesinde değildik. Burada sıvı akışını gören çalışanın bu konuda bilgi vermesi, çalışmayı durdurması ve sıvının temizlenmesinden sonra çalışma yapılması gerekirdi. Ancak bunlar yapılmamıştır. Bütün bunlara rağmen ben nasıl suçlanıyorum anlamakta zorluk çekiyorum. Benim 10 yaşından küçük çocuğum var. Aileme bakmakta zorlanıyorum. Beraatimi talep ediyorum."