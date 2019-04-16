HABER

Tuzla'da 2 işçinin öldüğü gemi yangınına dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:41 | Son Güncelleme

Bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangında 2 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin geminin kaptanının da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında onbeşer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

İSTANBUL (AA) - Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangında 2 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin geminin kaptanının da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan onbeşer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 28 Ocak'ta Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi'nde bulunan Tuzla Gemi Endüstrisi AŞ adlı şirkete ait iskelede Hong Kong bandıralı "LR2 POSEIDON" adlı geminin pompa dairesinde yapılan bakım ve onarım sırasında meydana gelen parlama neticesinde yangın çıktığı anlatıldı.

Yangın nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, birden fazla kişinin de yaralandığı bilgisi verilen iddianamede, olaydan hemen sonra Gemi Mühendisleri Odası tarafından atanan bilirkişi eşliğinde yapılan incelemede, pompa dairesinden alınan su numunelerinin içeriğinde yangın başlatıcı özelliğe sahip benzin bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, itfaiye tarafından hazırlanan yangın raporunda, geminin pompa bölümünde pompa, valfler ve borularda yapılan çalışmalar esnasında ortama sızan yanıcı gazların herhangi bir sebepten dolayı alev alması neticesinde parlama olayının meydana geldiği kanaatine varıldığı ifade edildi.

Bilirkişilerce hazırlanan ana bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, raporda, söz konusu olayda şirket çalışanı 2 kişinin gemi pompa dairesinde işlem yapılacak olan boruda oksijen kaynağı ile boya yakma işlemi yaparken, yanar halde zemine düşen boya parçasının yeterli sıcaklığı sağlayarak zemindeki mevcut benzin kalıntısını tutuşturması sonucunda yangının çıktığı yönünde görüş bildirdikleri anlatıldı.

Geminin kaptanı Rashpal Sıngh Dhalıwall'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, kaptanın son taşıdıkları yükün motor benzini olduğunu, 12 Ocak'ta Malta'da benzini boşalttıklarını, Malta'dan ayrıldıktan sonra başladıkları temizliğin 4 gün sonra tamamlandığını söylediği belirtildi.

İddianamede, gemide yapılan temizliğin amacının yakıt taşımış olan geminin tank, boru, pompa gibi tesisatının yakıttan arındırılması olduğu, ancak gemi tesisatının benzinden tamamen arındırılmadığı, yangının benzin kaynaklı olarak gerçekleştiği, gemi tesisatı yakıttan tamamen arındırılmış olsaydı yangının meydana gelmeyeceğinin açık olduğu vurgulandı.

Yangın nedeniyle olay yerinde çalışan Mehmet Tütüncü ile Muhammed Ali Yılmaz'ın hayatını kaybettiği, biri ağır 5 kişinin de yaralandığı aktarılan iddianamede, çalışanların yakınlarının ise sanıklardan şikayetçi olduğu belirtildi.

İddianamede, soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verilen geminin kaptanı Rasphal Sngh Dhaliwall ile geminin bakım ve onarım işlerini yapan şirketi yetkililerinin de aralarında bulunduğu 5 sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ikişer yıldan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.

PARTNER'15 yaşında falan...''15 yaşında falan...'
İBB’den çocuklara güvenli yaşam eğitimiİBB’den çocuklara güvenli yaşam eğitimi
Macera Bursa’da başladıMacera Bursa’da başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Adalet Sarayı dava gemi yangını Tuzla

En Çok Okunan Haberler

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
59 yıldır aynı minarede konaklıyorlar!

59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul 1965'te nasıldı? İşte eski İstanbul fotoğrafları

İstanbul 1965'te nasıldı?

Metina bölgesine operasyon! MSB duyurdu

Metina bölgesine operasyon! MSB duyurdu

2 kare arasındaki farkı görebiliyor musun?

2 kare arasındaki farkı görebiliyor musun?

Bomba süsü verilmiş düzenek polisi alarma geçirdi

Bomba süsü verilmiş düzenek polisi alarma geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.