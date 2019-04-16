Tuzla'da 2 işçinin öldüğü gemi yangınına dava

İSTANBUL (AA) - Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangında 2 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin geminin kaptanının da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan onbeşer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 28 Ocak'ta Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi'nde bulunan Tuzla Gemi Endüstrisi AŞ adlı şirkete ait iskelede Hong Kong bandıralı "LR2 POSEIDON" adlı geminin pompa dairesinde yapılan bakım ve onarım sırasında meydana gelen parlama neticesinde yangın çıktığı anlatıldı. Yangın nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, birden fazla kişinin de yaralandığı bilgisi verilen iddianamede, olaydan hemen sonra Gemi Mühendisleri Odası tarafından atanan bilirkişi eşliğinde yapılan incelemede, pompa dairesinden alınan su numunelerinin içeriğinde yangın başlatıcı özelliğe sahip benzin bulunduğu aktarıldı. İddianamede, itfaiye tarafından hazırlanan yangın raporunda, geminin pompa bölümünde pompa, valfler ve borularda yapılan çalışmalar esnasında ortama sızan yanıcı gazların herhangi bir sebepten dolayı alev alması neticesinde parlama olayının meydana geldiği kanaatine varıldığı ifade edildi.

Bilirkişilerce hazırlanan ana bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, raporda, söz konusu olayda şirket çalışanı 2 kişinin gemi pompa dairesinde işlem yapılacak olan boruda oksijen kaynağı ile boya yakma işlemi yaparken, yanar halde zemine düşen boya parçasının yeterli sıcaklığı sağlayarak zemindeki mevcut benzin kalıntısını tutuşturması sonucunda yangının çıktığı yönünde görüş bildirdikleri anlatıldı. Geminin kaptanı Rashpal Sıngh Dhalıwall'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, kaptanın son taşıdıkları yükün motor benzini olduğunu, 12 Ocak'ta Malta'da benzini boşalttıklarını, Malta'dan ayrıldıktan sonra başladıkları temizliğin 4 gün sonra tamamlandığını söylediği belirtildi. İddianamede, gemide yapılan temizliğin amacının yakıt taşımış olan geminin tank, boru, pompa gibi tesisatının yakıttan arındırılması olduğu, ancak gemi tesisatının benzinden tamamen arındırılmadığı, yangının benzin kaynaklı olarak gerçekleştiği, gemi tesisatı yakıttan tamamen arındırılmış olsaydı yangının meydana gelmeyeceğinin açık olduğu vurgulandı.