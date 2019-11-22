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Tuzla’da 2 kişinin öldüğü gemi yangını davasında karar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 11:32 | Son Güncelleme

Tuzla’da bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin görülen dava karara bağlandı.

Tuzla’da bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, gemi kaptanının da aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası verdi. Diğer sanıkların ise beraatlerine hükmedildi.
Tuzla Tersanesi’nde bir akaryakıt gemisinde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin Hintli gemi kaptanı Rashpal Sıngh Dhalıwal’ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
Anadolu 7.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Rashpal Sıngh Dhalıwal, Fırat Taştan, İnan Erman, Turan Morgül, Mehmet Yavlal katılırken avukatları da salonda hazır bulundu.

Gemi kaptanı: “Kazadan dolayı üzgünüm”
Duruşmada son sözü ve savunması sorulan gemi kaptanı Rasphal Sıngh Dhalıwal, “Kazadan dolayı üzgünüm. Ben ve mürettebatım kazadan hemen sonra yangını söndürmek ve yardım etmek için hemen olay yerine gittik. Ben sadece gazdan arındırılma belgesi alınmış bir geminin kaptanıyım. Tersaneye girdikten sonra bütün işlemlerden tersane sorumludur. Olayın olduğu esnada ben ve mürettebatım hiçbir şekilde pompa dairesinde değildik. Burada sıvı akışını gören çalışanın bu konuda bilgi vermesi, çalışmayı durdurması ve sıvının temizlenmesinden sonra çalışma yapılması gerekirdi ancak bunlar yapılmamıştır. Bütün bunlara rağmen ben nasıl suçlanıyorum anlamakta zorluk çekiyorum. Benim 10 yaşından küçük çocuğum var. Aileme bakmakta zorlanıyorum” diyerek beraatini istedi. Son sözü sorulan diğer sanıklar da, beraatlerini talep etti.
3 sanığa hapis cezası, 2 sanık hakkında beraat
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Rasphal Sıngh Dhalıwal, Fırat Taştan ve Mehmet Yalval’ı "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar Turan Morgül ve İnan Erman’ın ise aynı suçtan ötürü kast ve taksire dayalı kusurlarının bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.
Olayın Geçmişi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28 Ocak 2019 tarihinde Tuzla’da Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde kurulu bulunan iskelede bakım ve onarımı yapılan Hong Kong bandıralı “M/T LR2 POSEDION” isimli geminin pompa dairesinde parlama sonucunda yangın çıktığı anlatılmıştı.
Yangında Mehmet Tütüncü ve Muhammed Ali Yılmaz’ın hayatını kaybettiği, birden fazla kişinin de yaralandığı belirtilmişti. Yakıt taşımış olan geminin tank, boru ve pompa vb. tesisatının yakıttan temizlenmesi gerekirken, gemi tesisatının benzinden tamamen arındırılmadığı, yangının benzin kaynaklı olarak meydana geldiği vurgulanmıştı.
İddianamede, Hintli gemi kaptanı Rashpal Singh Dhalıwal ve geminin bakım, onarım işini üstlenen firmanın yetkililerinin de aralarında bulunduğu 5 sanığın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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