Tuzla'da 2 kişinin öldüğü gemideki patlama; 5 kişiye dava açıldı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da bir tersanede gemide yakıt boşaltımı esnasında meydana gelen ve iki kişinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin soruşturma tamamlandı. 1'i i yabancı 5 kişi hakkında, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da 28 Ocak 2019 tarihinde bir tersanede bir gemide yakıt boşaltımı sırasında meydana gelen ve iki kişinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede Fırat Taştan, İnan Erman, Mehmet Yavlal, Turan Morgül ve davanın tek tutuklu sanığı Hindistan vatandaşı Rashpal Singhdhaliwal hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek duruşma günü verilen iddianameye göre, Hong Kong bandıralı M/T LR2 Posedion isimli akaryakıt tankerinin pompa dairesinde yapılan bakım ve onarım sırasında parlama neticesinde yangın meydana geldiği ve çıkan bu yangın nedeni ile Mahmut Tütüncü ve Muhammet Ali Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği, birden çok kişinin de yaralandığı belirtildi.