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Tuzla'da 2 kişinin öldüğü gemideki patlama; 5 kişiye dava açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:33 | Son Güncelleme

TUZLA'da bir tersanede gemide yakıt boşaltımı esnasında meydana gelen ve iki kişinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin soruşturma tamamlandı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da bir tersanede gemide yakıt boşaltımı esnasında meydana gelen ve iki kişinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin soruşturma tamamlandı. 1'i i yabancı 5 kişi hakkında, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da 28 Ocak 2019 tarihinde bir tersanede bir gemide yakıt boşaltımı sırasında meydana gelen ve iki kişinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede Fırat Taştan, İnan Erman, Mehmet Yavlal, Turan Morgül ve davanın tek tutuklu sanığı Hindistan vatandaşı Rashpal Singhdhaliwal hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek duruşma günü verilen iddianameye göre, Hong Kong bandıralı M/T LR2 Posedion isimli akaryakıt tankerinin pompa dairesinde yapılan bakım ve onarım sırasında parlama neticesinde yangın meydana geldiği ve çıkan bu yangın nedeni ile Mahmut Tütüncü ve Muhammet Ali Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği, birden çok kişinin de yaralandığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü'nce hazırlanan yangına ilişkin rapora atıf yapılan iddianamede, ortama sızan yanıcı gazların herhangi bir sebeple alev alması neticesinde parlama olayının meydana geldiği bilgisine yer verildi.

İddianamede tutuklu bulunan geminin kaptanı Rashpal Singhdhaliwal'ın ifadesine atıfla, geminin son taşıdığı yükün benzin olduğu, 12 Ocak'ta Malta'da benzini boşalttıkları, Malta'da başlayarak yaptıkları temizliğin 4 gün sürdüğü belirtildi.

YERE DÜŞEN BOYA PARÇASI YANGINA NEDEN OLMUŞ

Temizliğe rağmen geminin tesisatının benzinden tamamen arındırılmadığı savunulan iddianamede, yangının gemide oksijen kaynağı ile boya yakma işlemi yapılırken zemine düşen boya parçasının yeterli sıcaklığı sağlayarak zeminde mevcut benzin kalıntısını tutuşturması sonucu çıktığı belirtildi.

Gemi tesisatının benzinden tamamen arındırılmış olsaydı yangının çıkmayacağı savunulan iddianamede, gemi kaptanı ve geminin bakım ve onarım işlerini yapan firmaların yetkililerinin kusuru bulunduğu, şüphelilerin ise suçlamaları kabul etmediği bilgisine yer verildi.

Bakım onarım işini yapan firmanın çalışanları Mehmet Tütüncü ve Muhammed Ali Yılmaz'ın çıkan yangın neticesinde yaşamlarını yitirdiği, 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı, şüphelilerin "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve birden fazla kişilerin yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

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