Tuzla’da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde dövdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 15 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Ufuk Özüdoğru ilk celsede tahliye edildi.

Tuzla\u2019da arac\u0131na at\u0131lan erik \u00e7ekirde\u011fini ta\u015f sanarak 11 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011fu feci \u015fekilde d\u00f6vd\u00fc\u011f\u00fc iddias\u0131yla tutuklanan ve 15 y\u0131l 6 aya kadar hapsi istenen Ufuk \u00d6z\u00fcdo\u011fru ilk celsede tahliye edildi.PARTNERSon 10 y\u0131l\u0131n en g\u00fczel kad\u0131nlar\u0131Y\u00fcn k\u0131rkarken kopartt\u0131\u011f\u0131 kene can\u0131na mal olduH\u0131rs\u0131zl\u0131k \u015f\u00fcphelisi sevgililer yakaland\u0131
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