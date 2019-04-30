TUZLA'DA ARACINA ERİK ÇEKİRDEĞİ ATAN ÇOCUĞU DARP EDEN SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Tuzla'da aracına atılan erik çekirdeğini taş zannederek 12 yaşındaki M.K.'yı darp eden aracın sahibi U.Ö., hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Mahkeme, U.Ö.'nin elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına karar verdi

Tuzla'da önceki gün aracına atılan erik çekirdeklerini taş zannederek 12 yaşındaki M.K.'yı darp eden aracın sahibi U.Ö., gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'SİNİRLE VURDUM'

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen U.Ö., savcılık sorgusunda, kırmızı ışığın yanması üzerine durduğunu belirterek, “Bir kaç çocuğun aracıma taş attıklarını gördüm. 'Taş atmayın' diye bağırdım, bana el kol hareketi yaptılar. Müsait bir yerde durdum ve çocukları yakalamak için peşlerinden koştum. Birini bir sitenin önünde yakaladım. Amacım darp etmek değildi ama sinirle vurdum" dedi.

ORMANLIK ALANDA DİĞER ÇOCUKLARI ARAMIŞ

Yakaladığı çocuktan diğer çocukların yerini söylemesini istediğini söyleyen U.Ö., “Amacım hepsini ailesine teslim etmekti. Beni önce bir mahalleye götürdü, çocukları bulamadık. Nereye gideceklerini sordum. Ormanlık alanda olabileceklerini söyleyince ormanlık alana gittik. Diğer çocukları ararken bir bayanın bana bağırarak hakaret ettiğini duydum. 'Al çocuğu' diyerek bayana teslim ettim. Sonra da arabaya binerek ayrıldım" dedi.