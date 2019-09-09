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Tuzla'da askeri lojmanda 4'üncü kattan düşen 15 yaşındaki çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 00:08 | Son Güncelleme

TUZLA'da bulunan Deniz Harp Okulu Komutanlığı Lojmanlarında 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşen 15 yaşındaki Demirhan Demirer, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-TUZLA'da bulunan Deniz Harp Okulu Komutanlığı Lojmanlarında 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşen 15 yaşındaki Demirhan Demirer, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında, Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde bulunan Deniz Harp Okulu Lojmanlarında meydana geldi. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre; 15 yaşındaki Demirhan Demirer, giriş kartı ile lojmana giriş yaptıktan sonra evlerinin bulunduğu blok içinde 4'üncü kattan aşağı merdiven boşluğuna düştü. Çevredekilerin olayı görüp bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Demirhan Demrier'i ilk müdahalesinin ardından Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Demirer, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Demirhan Demirer'in, Deniz Harp Okulu Dekanlığında görevli Yarbay Cüneyt Demirer'in oğlu olduğu öğrenildi.

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Tuzla’da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybettiTuzla’da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti
Tuzla'da askeri lojmanda 4'üncü kattan düşen 15 yaşındaki çocuk öldüTuzla'da askeri lojmanda 4'üncü kattan düşen 15 yaşındaki çocuk öldü
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