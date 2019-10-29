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Tuzla’da bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddia edildi. Olay yerine AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 15:25 | Son Güncelleme

Tuzla’da bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddia edildi.

Tuzla’da bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddia edildi. Olay yerine AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

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