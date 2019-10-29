Tuzla’da bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddia edildi. Olay yerine AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

Tuzla\u2019da bir at\u0131k su kanal\u0131ndan kimyasal koku geldi\u011fi iddia edildi. Olay yerine AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor.PARTNERBu evde kimse 10 saatten fazla kalam\u0131yor! \u00c7\u0131k\u0131\u015f\u0131 bulana 115 bin TL \u00f6d\u00fcl varE\u015finin benzin d\u00f6k\u00fcp ate\u015fe verdi\u011fi G\u00fcll\u00fc, 12 g\u00fcn sonra \u00f6ld\u00fcUyu\u015fturucu operasyonlar\u0131nda 50 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131 10\u2019u tutukland\u0131
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