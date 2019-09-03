Tuzla’da bir binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı. Evde bulunan anne ile çocuklar kurtarılırken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla\u2019da bir binan\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131nda \u00e7\u0131kan yang\u0131n eve s\u0131\u00e7rad\u0131. Evde bulunan anne ile \u00e7ocuklar kurtar\u0131l\u0131rken, itfaiyenin yang\u0131na m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor. Canl\u0131 yay\u0131nda korkun\u00e7 anlar! Saniye saniye kaydedildiTrafikte kural tan\u0131maz magandalar vatanda\u015f kameras\u0131na yakaland\u0131TEM\u2019de makas atarken t\u0131ra \u00e7arpan otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc \u00f6ld\u00fc
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