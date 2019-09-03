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Tuzla’da bir binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı. Evde bulunan anne ile çocuklar kurtarılırken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 14:34 | Son Güncelleme

Tuzla’da bir binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı.

Tuzla’da bir binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı. Evde bulunan anne ile çocuklar kurtarılırken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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