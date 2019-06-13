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Tuzla’da bir kişinin bankaya yatıracağı 110 bin lirayı gasp ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 14:38 | Son Güncelleme

Tuzla’da bir kişi yanındaki 110 bin lirayı yatırmak için bankaya gireceği sırada, yanına otomobille gelen 3 kişi tarafından gasp edildi.

Tuzla’da bir kişinin bankaya yatıracağı 110 bin lirayı gasp ettiler

Tuzla’da bir kişi yanındaki 110 bin lirayı yatırmak için bankaya gireceği sırada, yanına otomobille gelen 3 kişi tarafından gasp edildi. 110 bin lirayı bir anda alan hırsızlar araçlarına binerek olay yerinden hızla kaçtı.
Olay, Tuzla İçmeler Mahallesi’nde saat 13.30 sularında meydan geldi. Tuncay K. ile iş arkadaşı, bir bankaya giderek buradan 110 bin lira kadar para çekti. Parayı çektikten sonra arkadaşıyla iş yerine giden Tuncay K., bir süre sonra parayı başka bir bankaya yatırmak üzere bankanın yolunu tuttu. Parayı yatırmak isteyen Tuncay K., bankaya gireceği sırada yanına hızla gelen bir araç yanaştı. 3 kişinin içerisinde bulunduğu araçtan inen hırsızlar ile Tuncay K. arasında arbede çıktı. Hırsızlar parayı Tuncay K.’nın ellerinden zorla aldıktan sonra araçlarına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık mağduru Tuncay K. kaçan aracın peşinden koştuysa da yetişemedi.
Olaya tanık olan bir vatandaş, “Arabanın içineydim ben, bir ses duydum dışarı çıktım. Baktım siyah bir araba, arkadaşın elindeki poşeti alıp kaçmış. Arkasından koştu ama yetişemedi. Sonra polisler geldi. Duyduğuma göre 110 bin lira vardı” dedi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Tuzla’da bir kişinin bankaya yatıracağı 110 bin lirayı gasp ettiler

Tuzla’da bir kişinin bankaya yatıracağı 110 bin lirayı gasp ettiler

Tuzla’da bir kişinin bankaya yatıracağı 110 bin lirayı gasp ettiler

Tuzla’da bir kişinin bankaya yatıracağı 110 bin lirayı gasp ettiler

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