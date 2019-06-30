TUZLA'DA BOŞ ARAZİDE BULUNAN ÜÇ TEKNE ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/DHA)

Tuzla'da boş arazide bulunan üç fiber teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tekneler kullanılamaz hale geldi. Olay 12.40 sıralarında Tuzla Orta Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle boş arazide bulunan üç teknede yangın çıktı. Olayı gören çevre sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken tekneler kullanılamaz hale geldi. Teknelerin alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-İftaiye ekiplerinin görüntüsü

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Vatandaşın cep telefonu görüntüsü

-Elektrik ekiplerinin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

