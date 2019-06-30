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Tuzla’da boş arazideki teknelerde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 13:52 | Son Güncelleme

Tuzla’da boş arazide bulunan 3 tene alev alev yandı.

Tuzla’da boş arazide bulunan 3 tene alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Orta Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazideki terkedilen teknelerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazideki 3 tekne alev alev yandı. Yangına Orhanlı itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken vatandaşlar, yangının sokakta kalan ve tekneleri mesken tutan çocuklar tarafından çıkarıldığını iddia etti. Yangının ardından tekneler küle dönerken, vatandaşlar yetkililerden boş arazideki teknelerin kaldırılmasını istedi.

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