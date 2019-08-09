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TUZLA'DA BOYA FABRİKASI ALEV ALEV YANDI(ek bilgi ve görüntülerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 07:44 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ -Murat KORKMAZ-Ali Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ -Murat KORKMAZ-Ali Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İBB İtfaiyesinin yanı sıra Tuzla, OSB, Orhanlı, Pendik, Kartal, Ümraniye, Sultanbeyli, Kadıköy itfaiye ekiplerinin iki saat süren çalışmalarının ardından fabrikadaki yangın kontrol altına alındı. Tamamen yanan fabrikada polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlatırken yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Alev alev yanan fabrikanın havadan görüntüsü
-İtfaiye ekipleri
-Detaylar

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