TUZLA'DA BOYA FABRİKASINDA YANGIN (1)

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA

Tuzla'da bir boya fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunuyor.

Yangın, saat 21.15 sıralarında Orta Mahalle Atayolu Caddesi üzerindeki bir boya fabrikasında çıktı. Dumanları görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine Tuzla, Pendik, Kartal ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

