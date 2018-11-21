Tuzla'da boya fabrikasında yangın (2)

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-TUZLA'da bir boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken yangına müdahale eden bazı itfaiye erleri dumandan etkilendi.

Yangın, saat 21.15 sıralarında Tuzla Orta Mahalle Atayolu Caddesi'ndeki boya ve vernikçiler sitesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Görevliler tarafından fark edilen yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye Kartal, Pendik, Kurtköy, Orhanlı ve Tuzla müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Statik boya imalatı yapan fabrikada çıkan yangının fabrika içerisinde kurulan platforma kaynak yapıldığı sırada meydana geldiği öğrenildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Söndürme çalışmasına katılan bazı itfaiye erleri çıkan yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye erlerine olay yerine gelen ambulansın içinde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Site yöneticisi Nuri Kızıltepe yangınla ilgili şunları söyledi:

Statik boya ham maddesi üretim yeri burası. Burada içeride platformla ilgili bir çalışma yapıyor arkadaşlar gündüz. Oradan düşen kaynak kıvılcımlarından kaynaklanıyor olmalı. Sonradan paydos ettikten sonra güvenlik beni aradı bu yangın öncesinde. 'Bir koku var sitede ama yakalayamıyoruz' dedi. O kıvılcımın ısınmasından sonra anladığım kadarıyla tekrar telefon ettiler abi yangın başladı dediler. Bende itfaiyeye haber verdim."

Emniyet ekipleri çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

