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"Tuzla'da büyük bir biyoteknoloji üssü kuracağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 18:19 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Tuzla'da büyük bir biyoteknoloji üssü kuracağız. Bunun çalışmalarını başlattık. Bu üste 160 firma olacak. Bugün ithal ettiğimiz birçok ilacı, aşıyı, diğer kimyasal tedavi amaçlı ürünleri, Ar-Ge'si dahil burada imal edeceğiz" - "İstanbul'da nüfus 60 bin azaldı. Çünkü, İstanbul'da ne varsa Anadolu'nun her şehrinde de o var. Yollarıyla, hava alanlarıyla, hastaneleriyle, okullarıyla, üniversiteleriyle kimisinin hızlı treniyle eski Türkiye ile yenisi arasında yüzde 100 fark var"

"Tuzla'da büyük bir biyoteknoloji üssü kuracağız"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da büyük bir biyoteknoloji üssü kuracaklarını belirterek, "Bunun çalışmalarını başlattık. Bu üste 160 firma olacak. Bugün ithal ettiğimiz birçok ilacı, aşıyı, diğer kimyasal tedavi amaçlı ürünleri, Ar-Ge'si dahil burada imal edeceğiz." dedi.

Yıldırım, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ziyaretinden sonra Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Yıldırım, kendisinin de bir Tuzlalı olduğunu aktararak, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için destek istedi.

25 gün sonra sandık başına gidileceğini hatırlatan Yıldırım, "Tuzla, Türkiye'nin küçük bir özetidir. Herkes var, Tuzla'da yok yok. Tuzla tam anlamıyla hoşgörü merkezidir. Alevisi-Sünnisi, Türk'ü-Kürt'ü, Laz'ı-Çerkez'i ile ne olursak olalım, birlikte yaşıyoruz. Derdimiz, tasamız, sevincimiz aynı. Saçımızın, yüzümüzün, tenimizin rengi farklı olabilir ama gözlerimizden düşen damlaların rengi hep aynı. Onun için birbirimizle daha fazla kucaklaşacağız. Farklılıklarımızı değil, ortaklıklarımızı hep ön plana çıkaracağız. Paylaşacağımız çok şeyimiz var. Çatışacak hemen hemen hiçbir şeyimiz yok." diye konuştu.

Yıldırım, bu ülkenin başına dert açan birçok unsur olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu vurguladı.

Gönül coğrafyalarındaki bir buçuk milyar insanın gözünün Türkiye'de olduğunu, bunun için de mazlum ve mağdur milletlerin geleceği için Türkiye'nin ayakta kalması gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü topraklarda 25 devlet kuruldu ama bugün hiçbiri mutlu değil. Bu ülkelerdeki huzuru, Türkiye sağlayacak. Onun için herkes Türkiye'ye bakıyor. Türkiye, güçlü olduğu ve ayakta dimdik durduğu sürece, gönül coğrafyamızdaki insanlar da geleceğe umutla ve güvenle bakacak. Tuzla için yeni projelerimiz var. Artık üst yapıya daha çok yatırım yapacağız. Üst yapı dediğimiz ise daha çok fabrika, daha çok aş, iş ve gençlere gelecek. Tuzla'da büyük bir biyoteknoloji üssü kuracağız. Bunun çalışmalarını başlattık. Bu üste 160 firma olacak. Bugün ithal ettiğimiz birçok ilacı, aşıyı, diğer kimyasal tedavi amaçlı ürünleri, Ar-Ge'si dahil burada imal edeceğiz. Biz bir yılda ilaca 25 milyar lira para verdik. Bu rakam, İBB'nin iştirakleri hariç, yıllık bütçesinden fazla. Bunu yüzde 95'ini dışarı veriyoruz. Para cebimizden çıkıyor, başkalarına gidiyor. Cari açığımız artıyor. Ekonominin dengeleri bozuluyor. Bu tesisi yaptığımız zaman tam kapasite ile çalıştığında bir yılda cari açığı kapatma konusunda 27 milyar lira katkı sağlayacak ve burada 20 bin kişi çalışacak. Bütün bunların olabilmesi için istikrar ve güven olması lazım."

Ekonomik sıkıntıları çözecek kadroların AK Parti'de olduğunu söyleyen Yıldırım, "Ülkemiz için gece gündüz akıl ve alın teri döküyoruz. Metroyu, Tuzla'ya getiriyoruz. Tavşantepe-Tuzla arasına metro geliyor. Yaklaşık 8 kilometrelik bir bölüm, böylece iki ilçeyi metro ile birleştirmiş oluyoruz. Gebze-Halkalı Banliyö hattının son testleri yapılıyor. Bu ay içerisinde hizmete girmiş olacak. Buradan yola çıkan bir hemşehrimiz Halkalı'ya kadar kesintisiz bir şekilde raylı sistemle gidebilecek. Harem'deki otogarı, Tuzla bölgesine taşıyacağız. Gıda üslerinde binlerce kişi istihdam edilecek. Birçok alanda Tuzla büyümeye, gelişmeye devam edecek. Bunu birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, ilk defa geçen yıldan itibaren İstanbul'dan nüfusun azalmaya başladığını kaydederek, "İstanbul'da nüfus 60 bin azaldı. Niye? Çünkü, İstanbul'da ne varsa Anadolu'nun her şehrinde de var. Yollarıyla, hava alanlarıyla, hastaneleriyle, okullarıyla, üniversiteleriyle, kimisinin hızlı treniyle eski Türkiye ile yenisi arasında yüzde 100 fark var. Bakanlığım döneminde 350 kilometre uzunluğunda tünel yaptırdım." dedi.

Bölücülere fırsat verilmeyeceğini dile getiren Binali Yıldırım, "Birliğimize, beraberliğimize karşı fitne fesat içinde olanlarla işimiz olmaz. İşimiz, sevgidir. Gönüller yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Programda, Yıldırım'a Yeşilay Haftası dolayısıyla ''Yeşilay'' bilekliği hediye edildi.

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