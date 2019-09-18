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Tuzla'da çocuğu darbeden kişinin davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 14:54 | Son Güncelleme

Otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbeden sanığın 15 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da, otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbeden sanığın, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ufuk Özüdoğru ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, mağdur M.Y.K'nın babası Yasin Koçak da hazır bulundu.

Söz verilen baba Koçak, sanık hakkındaki şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Sanık Özüdoğru da, amacının çocuğu alıkoymak olmadığını savunarak, şunları söyledi:

"Ben o gün arkadaşımın dükkanına gidiyordum. Giderken ışıklarda arabamdan çatır çutur sesler gelmeye başladı. Çocuklar arabama taş atıyordu. 'Yapmayın etmeyin' dedim. Çocuklar el kol hareketleriyle, küfürle karşılık verdiler. Ben de aracımı durdurdum. Çocuklardan bir tanesini yakaladım. Ben aslında dövmeyecektim çocuğu ama yüzüme karşı küfür etti. Arabamın da babamdan kalan manevi değeri olduğu için bir anda gelişen bir olay oldu. Buna rağmen yaptıklarımdan dolayı pişmanım. Çocuk evinin orada olduğunu söyleyince evine kendisini götürmek istedim. Zaten ailesine teslim edecektim. Kendisine yönelik zorlamam da olmadı. Kaçmak isteseydi kaçardı."

Baba Koçak'ın avukatı Selcen Tatlısuluoğlu da, sanığın geçmiş sabıkası, atılı suçun niteliği, dosya içeriği de nazara alındığında tutuklama nedenlerinin olduğunu ifade ederek, "Sanık adeta suç makinesi gibidir. Suç işlemeye yönelik bir kişiliği vardır. Güven uyandırmamaktadır. Empati duygusu yoktur. Biz sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sanık Özüdoğru'nun avukatı Fulya Yavuzsever ise, müvekkilinin kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, mağdur avukatının sanığın tutuklanması yönündeki talebini reddetti.

Sanık hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar veren mahkeme, sanık avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları içen süre verilmesini hükmederek, duruşmayı erteledi.

Duruşmanın bitmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan baba Yasin Koçak, geçen celse tahliyesine karar verilen sanığın bu celse tutuklanmasını ümit ettiklerini belirterek, "Maalesef önümüzdeki celseye kaldı. Adaletin tecelli edeceğine yönelik bir beklentimiz var. Umuyoruz inşallah bizim ve kamuoyunun vicdanını rahatlatacak bir sonuç çıkar. Adalete güveniyoruz." dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ufuk Özüdoğru'nun "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak olan kişiye kasten yaralama" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 4 yıl 6 aydan, 15 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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