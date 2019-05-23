Tuzla'da çocuğu darbeden kişiye dava

Mağdur M.Y.K'nın, bu sırada bir kişinin üzerine gelerek kendisini darbetmeye başladığını, tekme ve tokat vurduktan sonra "Beni diğer arkadaşlarının yanına götür" dediğini, yaya olarak mahalleye gittiklerini, burada çocukları bulamadığını, bunun üzerine şüphelinin kendisini ormanlık alana doğru götürmeye başladığını, tam ormanlık alana giderken bir kadının polise haber vereceğini söyleyerek şüphelinin elinden kendisini aldığını beyan ederek şikayetçi olduğu aktarıldı.

Şüpheli Ufuk Özüdoğru'nun alınan ifadesine de yer verilen iddianamede, aracıyla seyir halindeyken kırmızı ışıkta durduğunu, yeşillik alanda bulunan çocukların aracına taş attığını gördüğünü, çocuklara bağırdığını ancak onların el kol hareketi yaptığını, yakalamak için peşlerine düştüğünü, birini yakaladığını ancak amacının darbetmek olmadığını, bir anlık sinirle çocuğa vurduğunu, yaptıklarından pişman olduğunu söylediği belirtildi.

- "Bak sana daha neler yapacağım"

İddianamede, olaya müdahale eden tanık Gülin Kaya'nın ifadesinde, olay günü bir çocuğun bağırma seslerini duyması üzerine camdan baktığında, şüphelinin çocuğun elinden tutarak "Bak sana daha neler yapacağım" dediğini duyduğunu, kimse müdahil olmayınca dayanamadığını ve aşağıya indiğini, şüphelinin çocuğu ormanlık alana doğru götürdüğünü görünce peşlerinden giderek çocuğu bırakmasını söylediğini, şüphelinin de "O da benim arabama taş atmayacaktı" dediğini, polisi çağıracağını söylemesi üzerine şüphelinin çocuğu bıraktığını anlattığı kaydedildi.