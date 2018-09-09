TUZLA'DA DEPO YANGINI (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Tuzla'daki Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir reklam şirketinin deposunun çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken olayda ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Dumanlar

-İtfaiye merdiveni ile müdahale

-Genel ve detaylar

