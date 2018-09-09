TUZLA'DA DEPO YANGINI (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA
Tuzla'daki Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir reklam şirketinin deposunun çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken olayda ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.
Görüntü dökümü:
----------------------
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Dumanlar
-İtfaiye merdiveni ile müdahale
-Genel ve detaylar
MHP Alucra İlçe Başkanı Vehbi Usta hayatını kaybetti
'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tiyatro sahnesindeki fotoğrafı!
Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var
Son dakika! İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'den korkutan uyarı: Düşmanları korkutmak için gücünüzü artırın
Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!
Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia
Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
80 bin kişi alınacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum