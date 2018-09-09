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TUZLA'DA DEPO YANGINI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 17:40 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA Tuzla'daki Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir reklam şirketinin deposunun çatısında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA
Tuzla'daki Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir reklam şirketinin deposunun çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken olayda ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Dumanlar
-İtfaiye merdiveni ile müdahale
-Genel ve detaylar

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