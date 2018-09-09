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Tuzla'da depo yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 17:50 | Son Güncelleme

TUZLA'daki Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir reklam şirketinin deposunun çatısında yangın çıktı.

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) TUZLA'daki Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir reklam şirketinin deposunun çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken olayda ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

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Tuzla'da depo yangını (1)Tuzla'da depo yangını (1)
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