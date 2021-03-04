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Tuzla’da Dinamik denetim süreci başladı

04.03.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği "Dinamik Denetim Süreci" Tuzla’da başladı.

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği "Dinamik Denetim Süreci" Tuzla’da başladı. Tuzlanın 17 mahallesinde 500 personelin katılımıyla eş zamanlı denetimler başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği "Dinamik Denetim Süreci" Tuzla’da başladı. Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yaşar Zehir, Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Özcan, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis memurları ile birlikte Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri Tuzla Marina’da denetlemelerde bulundu. Denetlemeler sırasında, Kontrollü Normalleşme kapsamında açılan restoran ve kafelerde kurallara uyulup uyulmadığına bakıldı. Denetimler sırasında Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve beraberindeki heyet, işletme çalışanlarına kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca gün boyu Tuzlanın 17 mahallesinde 500 personelin katılımıyla eş zamanlı denetimler başlatıldı.

“Tuzla’da turuncu rengi, maviye dönüştürmeye başlıyoruz"
Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan Tuzla Kaymakamı Ali Akça,” Sizlerin de bildiği gibi tüm dünyada ve Türkiye’de yaşanan bir korana virüs sürecindeyiz. Bu süreçte dünyada birçok sıkıntı yaşanırken ülkemizde ise sürecin iyi yönetildiğini düşünüyorum. Ülkemizde getirilen kısıtlamalara uyum sağlandıktan sonra vaka sayılarında düşüş yaşandı. Kısıtlamaların kaldırılmasından sonra ise kuralları ihmal etmemiz nedeniyle pik sayısına ulaştık. Şu an ise yeniden vaka sayıları yönetilebilir hale geldi. Sonucunda ise yeniden kontrollü normalleşme sürecine girdik. Bizler de bu süreci iyi yönetebilmek için dinamik kontrol sürecine geçiyoruz. Turuncu olan İstanbul’umuzu maviye dönüştürme ideali ile Tuzla’da 500 denetim elemanımız sahada. Dinamik denetleme sürecinde ekiplerimiz ile birlikte esnaflarımızı vatandaşlarımızı korona virüse karşı uyaracağız. Çalışmalar neticesinde ise İstanbul’da özelde ise Tuzla’da turuncu rengi mavi renge dönüştürmeye başlıyoruz. Tuzla’da 500 kişilik ekibimizin içerisinde yer alan Vefa destek gruplarına, belediye çalışanlarına, Tuzla’daki 17 mahalle muhtarımıza milli eğitimden arkadaşlarımıza ve din görevlilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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