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Tuzla'da erik çekirdeği atan çocuğu döven kişi adliyeye sevkedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 13:10 | Son Güncelleme

TUZLA'da aracına erik çekirdeği atan çocuğu döven Ufuk Ö.

Tuzla'da erik çekirdeği atan çocuğu döven kişi adliyeye sevkedildi

Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL, (DHA)-TUZLA'da aracına erik çekirdeği atan çocuğu döven Ufuk Ö. yakalama kararının ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan M.Y.K.'yı darp eden otomobilin sürücüsü Ufuk Ö. hakkındaki elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına yönelik adli kontrol kararı kaldırıldı. Ufuk Ö. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını bir üst mahkeme sıfatı ile değerlendiren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ufuk Ö.'nün işlediği suç için istenen ceza miktarının üst sınırını, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek şüpheli hakkındaki adli kontrol hükümlerini kaldırdı. Şüphelinin elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına yönelik kararı kaldıran mahkeme, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Yakalanan Ufuk Ö. polis merkezinden adliyeye sevk edildi
(FOTOĞRAF)

Tuzla'da erik çekirdeği atan çocuğu döven kişi adliyeye sevkedildiTuzla'da erik çekirdeği atan çocuğu döven kişi adliyeye sevkedildiTuzla'da erik çekirdeği atan çocuğu döven kişi adliyeye sevkedildi

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