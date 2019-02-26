- Tuzla’da etkili olan ağır kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “çevreyi kasten kirletmek” suçundan soruşturma başlatıldı.

IHAAW120053-ASA\/26-02-2019 \n- Tuzla\u2019da etkili olan a\u011f\u0131r kokuya ili\u015fkin Anadolu Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan \u201c\u00e7evreyi kasten kirletmek\u201d su\u00e7undan soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131. \n26.02.2019 12:00:53 TSI\nNNNN B\u00f6ylesi g\u00f6r\u00fclmedi! 'En \u00e7ok siz dans ettiniz'Otob\u00fcs\u00fc rehin alan \u015f\u00fcphelinin 6 ayr\u0131 su\u00e7 kayd\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131Adana'da 'tefecilik' operasyonu: 23 g\u00f6zalt\u0131
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