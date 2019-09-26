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Tuzla'da fabrika çatısında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 13:29 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA-TUZLA'da fabrikanın çatısında yangın çıktı.

Tuzla'da fabrika çatısında yangın

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA-TUZLA'da fabrikanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın saat 12.00 sıralarında Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre ışıklandırma panosunda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada hasar meydana geldi.
(FOTOĞRAF)

Tuzla'da fabrika çatısında yangın

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