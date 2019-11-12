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Tuzla’da fabrika yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 14:51 | Son Güncelleme

Tuzla’da asfalt kesme testeresi imal edilen fabrikada yangın çıktı.

Tuzla’da asfalt kesme testeresi imal edilen fabrikada yangın çıktı. 1500 metrekarelik alanda metal kazanlarının alev aldığı yangın nedeniyle 1 kişi dumandan etkilenirken, yan tarafta bulunan okulun öğrencileri tedbir amaçlı dışarı çıkartıldı. Yangının çıktığı fabrika havadan görüntülendi.
Tuzla Orhanlı’da saat 13.00 sıralarında, asfalt kesme testeresi imal edilen bir fabrikada yangın çıktı. 1500 metrekarelik alandaki fabrikada, makine yağlarının bulunduğu metal kazanların alev almasıyla başlayan yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, 1 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. İtfaiye, yangının yan tarafta bulunan kimyasal fabrikasına sıçramaması için çaba sarf etti. Fabrikanın yan tarafında bulunan okulun öğrencileri ise panik yaşarken, öğrenciler tedbir amaçlı olarak dışarı çıkarılarak ailelerine teslim edildi. Yangın müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Tuzla Kaymakamı Ali Akça yangınla ilgili olarak, “Yangın kontrol altına alındı. Testere bıçağı üreten bir fabrika, ürettikleri metalin daha sertleşmesi için ısıl işlem yapıyorlar metal kazanlarda. Personel öğle yemeğindeyken metal kazanlar alev almış. Haberdar olununca hemen itfaiye tarafından müdahale ediliyor. Kontrol altına alma işlemi tamamlandı. Soğutma işlemlerine devam edecekler. Yaralımız yok. Yakındaki kimyasal fabrikasına sirayet söz konusu değil. Öğrencilerimizin de dumanla alakalı olumsuzluk yaşamaması için velilerle irtibata geçilerek öğrencilerin velilere teslimi sağlandı” dedi.
Metal kazanların yandığı fabrika drone ile havadan görüntülendi.

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