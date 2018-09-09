Tuzla'da fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Tuzla'daki fabrika yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çeşitli ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

