Tuzla'da fabrikada yangın (1) 

\u00c7a\u011fr\u0131 \u00c7ALI\u015eKAN\u0130STANBUL,(DHA)- TUZLA'da bir fabrikada yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Ya\u011f kazan\u0131ndan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 iddia edilen yang\u0131n nedeniyle olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi.PARTNER Merk\u00fcr G\u00fcne\u015f'in kalbinden b\u00f6yle ge\u00e7tiY\u0131lba\u015f\u0131 \u00f6ncesi 12 varil ka\u00e7ak i\u00e7ki ele ge\u00e7irildi\u2019Mobil Okul Timleri\u2019, su\u00e7lulara g\u00f6z a\u00e7t\u0131rm\u0131yor
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