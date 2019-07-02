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TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 14:42 | Son Güncelleme

TUZLA'da bir polyester fabrikasının çatı katında yangın çıktı.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da bir polyester fabrikasının çatı katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ve can kaybının bulunmadığı yangın, itfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Organize Deri Sanayi Bölgesi Kumpas Caddesi üzerinde bulunan poliüretan köpük üretimi yapan iki katlı fabrikanın çatı katında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katında bulunan depolara sıçradı. Çatıdan çıkan dumanları fark eden işçiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Kartal, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli, Orhanlı ve Organize Sanayi Bölgesi müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen işçilerin tedavileri, olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı. Yangın nedeniyle fabrikanın çatısında hasar meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Bir görgü tanığı "Burası bizim komşumuzun yeri. Atık ve çöplerden gelen bir kıvılcım çıkmış. Daha sonra ahşap ve strafora sıçramış. Çatı katı komple yanmış yani. Ama ölen ve yaralanan yok Allah’a şükür. Herhalde 6-7 tane itfaiye geldi. Bir sıkıntı görünmüyor. Söndürüldü, şu anda yangın. Poliüretan köpük üretimi yapılıyor fabrikada. Epey bir köpük atıkları vardı çatı katında. Çatı katındaki yangın ondan kaynaklanmış. Hammaddeler yandığı için o yüzden biraz dumandan etkilenen olmuş. Ama şu anda bir şeyleri yok yani." Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

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