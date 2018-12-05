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 Tuzla'da fabrikada yangın (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 12:38 | Son Güncelleme

TUZLA'da  deri sanayi sitesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.  Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 11.30'da çıkan yangına Orhanlı, Kartal, Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla, Ümraniye, Büyükbakkalköy ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri 22 araç, 56 personelle  müdahale etti.

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR- Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da deri sanayi sitesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 11.30'da çıkan yangına Orhanlı, Kartal, Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla, Ümraniye, Büyükbakkalköy ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri 22 araç, 56 personelle müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenlerler tedavi altına alındı.
İtfaiyenin çalışması devam ediyor

(FOTOĞRAF)

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