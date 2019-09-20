Tuzla'da fabrikadan akan köpüklü su...

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, DHA- KİMYA Mühendisi Cemal Kozacı, Tuzla'daki fabrikadan yağmurla birlikte yola akan sarı ve köpüklü suyla ilgili, "Bu su itfaiyenin kullandığı yangın söndürme kimyasalları ve köpük olabilir ama fabrikadaki kimyasal maddeler de var bunun içerisinde" dedi.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimyasal fabrikasının yanmasının ardından etkileri devam ediyor. Kimyasal madde üretimi yapması sebebiyle yangında gökyüzüne kimyasal dumanlar yükseldi. Kimya Mühendisi ve Yangın Güvenliği Uzmanı Cemal Kozacı, "Ciddi bir olayla karşı karşıyayız" diye konuştu.

"YAĞMURLA BİRLİKTE HİDROJEN SİYANÜR YAĞIYOR"

Cemal Kozacı, yağmurla birlikte fabrika çevresinde görülen sarı beyaz köpükle ilgili, "Bu su itfaiyenin kullandığı yangın söndürme kimyasalları ve köpük olabilir ama fabrikadaki kimyasal maddeler de var bunun içerisinde. Bu maddeler siyanürlü bileşikler. Şu anda yağmurla birlikte yağan madde hidrojen siyanürdür bu kesin. Bunlar atmosfere çıktı ama hangi konsantrasyonda olduklarını ben ölçüm yapmadığım için bilemiyorum. Bunun yoğunluğunu yetkililer ölçecek" şeklinde konuştu.