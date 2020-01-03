HABER
  4. Tuzla'da gecekondu alev alev yandı

Tuzla'da gecekondu alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

TUZLA'da çıkan yangında gecekondu alev alev yanarken, burada yaşayan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da çıkan yangında gecekondu alev alev yanarken, burada yaşayan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Tuzla İçmeler Mahallesi Seren Sokakta bulunan gecekonduda saat 09.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında burada yaşayan bir kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilendiği belirtilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı, gecekonduda ise hasar oluştu. Bir mahalle sakini "Duman ve itfaiye ekiplerini gördüm. Çıkıp baktığımda burasının yandığını gördüm. Allaha şükür çocuklar yokmuş evde. Adam atmış kendini dışarıya. Baygınlık geçiriyordu. Su verdik adama. Aldılar götürdüler hastaneye. Durumu kötü değildi, ayaktaydı." şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok
(Özel) Bu istasyonlar tamamen ‘annelere’ ait(Özel) Bu istasyonlar tamamen ‘annelere’ ait
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu 24 gözaltıGaziantep’te uyuşturucu operasyonu 24 gözaltı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Kasım Süleymani kimdir?

Kasım Süleymani kimdir?

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisler durdurunca ortaya çıktı! Çuval çuval taşıyorlarmış

Polisler durdurunca ortaya çıktı! Çuval çuval taşıyorlarmış

Taksim'de İngiliz turiste vatandaşlardan meydan dayağı!

İstanbul'un göbeğinde turiste vatandaşlardan meydan dayağı!

Dehşeti yaşadılar! Hortum evlerinin çatısını uçurdu

Dehşeti yaşadılar: Kıyamet kopuyor zannettim

Tuzla’da korkutan yangın! Gecekondu alev aldı: 1 yaralı

Tuzla’da korkutan yangın! Gecekondu alev aldı: 1 yaralı

Kayıp alzheimer hastası için 'esnaf timi' kurdular

'Esnaf timi' kurdular

Şanlıurfa'da üç ayaklı oğlak hayata tutunmayı başardı

3 ayaklı oğlak görenleri şaşırtıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.