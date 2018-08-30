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TUZLA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 02:49 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Tuzla'da bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Tuzla'da bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Sanayi Bölgesinin içerisinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN İKİ SAAT İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALINDI
Yaklaşık bin metre kare olan geri dönüşüm fabrikasın içerisinde bulunan malzemeler alev alev yanarken dumanların yükseldiği görüldü. İtfaiye ekipleri yangına köpüklü su ile müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık iki saat çalışmanın ardından kontrol alınarak bir süre soğutma çalışması yapıldı. Sağlık ekipleri yangın yerine gelerek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Yangında ölen yada yaralanan olmazkenfabrikanın içerisinde maddi hasar oluştu.
Polis ve itfaiye ekiplerin yangını çıkış sebebini araştırıyor.

Görüntü Dökümü
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-Fabrikadan detaylar
-Dumanların yükselmesi
-İtfaiye ekiplerin çalışması
-Geri dönüşüm malzemeleri
-Polis ve sağlık ekipleri
-İtfaiye erleri su içmeleri
-Vatandaşla röp.
-Genel ve detaylar

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Tuzla'da geri dönüşüm fabrikasında yangınTuzla'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
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