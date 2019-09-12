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Tuzla’da gıda fabrikasında gaz paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 15:21 | Son Güncelleme

Tuzla’da bir gıda fabrikasında çevreye salınan amonyak gazından 3 fabrika çalışanı etkilendi.

Tuzla’da gıda fabrikasında gaz paniği

Tuzla’da bir gıda fabrikasında çevreye salınan amonyak gazından 3 fabrika çalışanı etkilendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.
Tuzla’da Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir gıda fabrikasında iddiaya göre çevreye amonyak gazı salındı. Fabrikada çalışan Rezzen A., Zeynep A. ve Abdulkadir A. gazdan etkilendi. Olayın yaşandığı gıda fabrikasına sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

Tuzla’da gıda fabrikasında gaz paniği

Tuzla’da gıda fabrikasında gaz paniği

Tuzla’da gıda fabrikasında gaz paniği

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