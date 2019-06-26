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TUZLA'DA HALK OTOBÜSÜYLE TIR'IN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 18:52 | Son Güncelleme

-Tuzla'da Halk otobüsüyle TIR kavşakta çarpıştı.

-Tuzla'da Halk otobüsüyle TIR kavşakta çarpıştı.

-Kazada 9 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA

Tuzla'da özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada 9 kişi hafif yaralanırken, çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Yayla Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Hacı Ahmet Demirhan yönetimindeki 34 EH 9225 plakalı özel halk otobüsü, Mücahit Çağpınar yönetimindeki 06 FZ 7768 plakalı TIR'la kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ve otobüste bulunan 7 yolcu hafif şekilde yaralandı. Otobüste bulunan yolculardan, Khaula A., Tamer Y., Merve G., Mert Ali G., Rabia E., Sabahat A., Abdukadir D. Olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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