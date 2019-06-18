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Tuzla'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 07:46 | Son Güncelleme

TUZLA'da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Tuzla'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) TUZLA'da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip ve havadan da polis helikopteri destek verdi.

HELİKOPTER HAVADAN DESTEK VERDİ
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Orhanlı Polis Merkezinde toplanan yaklaşık 130 personelin katımlıyla saat 05.30 sıralarında konvoylar halinde 10 adrese doğru operasyona çıkıldı. Operasyon kapsamında Aydınlı Mahallesi Sühelya Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın arkasında gecekonduya Özel Harekat Polisleriyle girildi. Özel Harekat ve Narkotik polisleri gecekondunun içerisini didik didik ararken sokakta ise geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Operasyona bir polis helikopteri de havadan destek verdi

NARKOTİK KÖPEĞİ UYUŞTURUCU MADDEYİ BULDU
Narkotik köpeği de aramalar sırasında gecekondunun yatak odasında bir miktar uyuşturucu maddeyi buldu. Gecekondu da yaşayan 3 kişi gözaltına alınırken operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan İstanbul'da gece yarısı yapılan başka bir operasyonda da yaklaşık 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.
(FOTOĞRAFLI)

Tuzla'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonuTuzla'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonuTuzla'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonuTuzla'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

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