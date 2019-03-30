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Tuzla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 19:08 | Son Güncelleme

Çağrı ÇALIŞKAN -İstanbul DHA - TUZLA'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Kaza saat 17.00 sıralarında Tuzla Üniversite Caddesi'nde meydana geldi.

Çağrı ÇALIŞKAN -İstanbul DHA - TUZLA'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaza saat 17.00 sıralarında Tuzla Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu 06 LSS 94 plakalı aracın sürücüsü Tarık Bulut hayatını kaybederken araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Feci kazada diğer aracın sürücüsü Esin Sürücü ve yanındaki Gazal Karakoç da yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurda yığınına dönen araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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