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  4. Tuzla’da inşaatın çatısında yangın

Tuzla’da inşaatın çatısında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

Tuzla’da inşaat halindeki bir binanın çatısında yanın çıktı.

Tuzla’da inşaatın çatısında yangın

Tuzla’da inşaat halindeki bir binanın çatısında yanın çıktı. Çevreye yayılan yoğun duman paniğe neden olurken itfaiye yangını kontrol altına aldı.
Tuzla Aydıntepe Mahallesi Gonca Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yayılan yoğun duman vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıdaki yangın, itfaiyenin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

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