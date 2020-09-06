Tuzla’da iş yerini soyan hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı

Tuzla’daki bir iş yerindeki çelik kasayı açıp içindekileri çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 10 Ağustos günü Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı yolu üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi A.K., ofisinde bulunan çelik kasanın açılarak içindekilerin çalındığını fark etti. A.K., bunun üzerine polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemeler neticesinde şüphelilerin girdikleri iş yerindeki çelik kasanın içerisinden 3 bin dolar, 150 avro, 400 riyal, 30-40 adet değerli tespih, 3 adet kredi kartı ve çek defteri çaldıkları belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki çalışmalar sonucu 3 şüpheliyi 4 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden R.K.’nın (37) 14, M.T.’nin (34) 3, B.T.’nin (35) ise 12 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 Ağustos günü Tuzla’da bulunan iş yerindeki çelik kasanın patlatılarak içindeki para, döviz ve değerli eşyaların çalınması olayının şüphelisi 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin iş yerindeki kasayı açtıktan sonra içindekileri başka bir çantaya aktardıkları görüldü.



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