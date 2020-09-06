HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tuzla’da iş yerini soyan hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı

Tuzla’da iş yerini soyan hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 11:48 | Son Güncelleme

Tuzla’daki bir iş yerindeki çelik kasayı açıp içindekileri çalan hırsızlar yakalandı.

Tuzla’daki bir iş yerindeki çelik kasayı açıp içindekileri çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, 10 Ağustos günü Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı yolu üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi A.K., ofisinde bulunan çelik kasanın açılarak içindekilerin çalındığını fark etti. A.K., bunun üzerine polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemeler neticesinde şüphelilerin girdikleri iş yerindeki çelik kasanın içerisinden 3 bin dolar, 150 avro, 400 riyal, 30-40 adet değerli tespih, 3 adet kredi kartı ve çek defteri çaldıkları belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki çalışmalar sonucu 3 şüpheliyi 4 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden R.K.’nın (37) 14, M.T.’nin (34) 3, B.T.’nin (35) ise 12 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 Ağustos günü Tuzla’da bulunan iş yerindeki çelik kasanın patlatılarak içindeki para, döviz ve değerli eşyaların çalınması olayının şüphelisi 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin iş yerindeki kasayı açtıktan sonra içindekileri başka bir çantaya aktardıkları görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGalatasaraylı Diagne uslanmıyorGalatasaraylı Diagne uslanmıyor
Koronavirüse aldırış etmediler! Davul ve zurna eşliğinde halay çektilerKoronavirüse aldırış etmediler! Davul ve zurna eşliğinde halay çektiler
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor?AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor?
1/
En Çok Okunan Haberler
En ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil
En ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil
Ailesi sinir krizi geçirdi! 19 yaşındaki Ayça'dan acı haber
Ailesi sinir krizi geçirdi! 19 yaşındaki Ayça'dan acı haber
Açıklaması olay oldu! 'Yazıklar olsun'
Açıklaması olay oldu! 'Yazıklar olsun'
'Cumhuriyet' kelimesi 'bip'lenmişti! Sebebi buymuş
'Cumhuriyet' kelimesi 'bip'lenmişti! Sebebi buymuş
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
İlginizi Çekebilir
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Diğer Haberler
Koronavirüse aldırış etmediler! Davul ve zurna eşliğinde halay çektiler
Koronavirüse aldırış etmediler! Davul ve zurna eşliğinde halay çektiler
Bisiklet süren çocuk dehşeti yaşadı! Metrelerce yerde sürüklendi
Dehşeti yaşadı! Metrelerce yerde sürüklendi
Yer: İstanbul! Düğünde çıkan kavga caddeye taştı
Yer: İstanbul! Düğünde çıkan kavga caddeye taştı
Trabzon, Rize ve Giresun'a 'erken uyarı sistemi' yerleştirildi
3 il pilot bölge seçildi! 'Erken uyarı sistemi' kuruldu
İstanbul'da korku dolu anlar: ‘Yanıyor, yardım edin’ bağrışmalarıyla uyandım
İstanbul'da korku dolu anlar: ‘Yanıyor, yardım edin’ bağrışmalarıyla uyandım
Çanakkale'de 3 bin yıllık koç figürü bulundu
Çanakkale'de bulundu! Tam 3 bin yıllık
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.