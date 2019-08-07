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TUZLA'DA İŞ YERİNİN DEPOSUNDAKİ KABLOLARI BÖYLE ÇALDILAR (Ek bilgilerle) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

İSTANBUL- TUZLA'DA İŞ YERİNİN DEPOSUNDAKİ KABLOLARI BÖYLE ÇALDILAR (Ek bilgilerle)  *Kablo hırsızlığıyla ilgili deponun gece bekçisi gözaltına alındı Haber: Çağrı ÇALIŞKAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ istanbul DHA  TUZLA'da, bir firmaya ait depodan, 2 ay içerisinde benzer şekilde yapılan 3 ayrı hırsızlık olayında 240 bin liralık bakır kablo çalındı.

İSTANBUL- TUZLA'DA İŞ YERİNİN DEPOSUNDAKİ KABLOLARI BÖYLE ÇALDILAR (Ek bilgilerle)

*Kablo hırsızlığıyla ilgili deponun gece bekçisi gözaltına alındı

Haber: Çağrı ÇALIŞKAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ istanbul DHA
TUZLA'da, bir firmaya ait depodan, 2 ay içerisinde benzer şekilde yapılan 3 ayrı hırsızlık olayında 240 bin liralık bakır kablo çalındı. Depo yetkilisi hırsızlık olayları nedeniyle bekçi tutmak zorunda kaldıklarını söylerken, hırsızlık anı deponun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tuzla'da bulunan bir depodan son 2 ayda 3 ayrı kablo hırsızlığı yapıldı. Benzer şekildeki hırsızlık olaylarının sonuncusu 31 Temmuz günü meydana geldi. 200 bin liralık kablonun çalındığı son olay iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, yüzlerini kapatarak minibüsle gelen 4 kişiden 1'i, önce depo önünde duran kamyonetin lastiğini tornavidayla patlatıyor. Şüpheliler ardından, kapısını açarak girdikleri deponun içerisinde bulunan bakır kabloları, dışarı taşıyarak araçlarına yüklüyorlar. Araçlarını kabloları dolduran şüpheliler, deponun kapısını kapatarak olay yerinden uzaklaşıyor.
Son olayda 200 bin, önceki iki hırsızlıkta 40 bin olmak üzere toplam 240 bin liralık kablo hırsızlığına ilişkin güvenlik kameralarını inceleyen Tuzla Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık esnasında kullanılan aracın plakasını tespit ederek aracı yakalamak İçin çalışma başlattı. Ekipler yapılan inceleme sonrası deponun gece bekçisi N.Ç'yi gözaltına aldı. Deponun yetkilisi Levent Yavuz, '2 ay içerisinde 3 sefer depomuz soyuldu. 2 ay önce yine şu gördüğünüz depodan 30-40 bin lira değerinde bakır kablomuz çalındı, makinelerin üzerinden. Daha sonra kabloları komple makinelerden söktük, içeriye aldık. Depomuzun içinden bu sefer 200 bin lira değerinde kablomuz çalındı. Kamera kayıtlarımız olmasına rağmen hırsızları bir türlü bulamadık. Polis araştırıyor. Bekçi kulübesi aldık, dışarıya koyduk. Bekçi tutmak zorunda kaldık. 24 saat bekçi gözetiminde depomuz şu anda.' dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik kamera görüntüleri
-Depodan detay görüntüler
-Depo yetkilisi ile röp.

07.08.2019 - Haber Kodu : 190807029

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