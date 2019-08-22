HABER

TUZLA'DA KAMYON YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPTI, 3 KİŞİ YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 15:37 | Son Güncelleme

Tuzla'da seyir halindeki kamyon, durakta yolcu indiren minibüse çarptı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA)
Tuzla'da seyir halindeki kamyon, durakta yolcu indiren minibüse çarptı. Yaralanan minibüsteki 3 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Tuzla D-100 Karayolu Ankara istikameti, tersane köprüsü civarında meydana geldi. İddialara göre kamyonun sürücüsü Osman Doğanay, seyir halindeyken, arkadan gelen bir araca yol vermek istedi. Osman Doğanay, o sırada durakta yolcu indiren Nurettin Balcı yönetimindeki minibüse arkadan çarptı. Kazada yolculardan Kıvanç Kardeşler, Müzehher Akyol ve ismi bilinemeyen bir kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Minibüsün şoförü Nurettin Balcı, "Ben otobüs durağında yolcu indirirken, adam herhalde telefonla oynuyordu ki geldi direkt bizi içeri soktu." dedi. Görgü şahidi Mustafa Pekdemir ise, “Kamyon normal seyir halindeyken, sol şeritten gelen araca yol vermeye çalışırken duraktan çıkan dolmuşun yola çıktığını görmüyor, vuruyor. Sonra direksiyonu toparlamak için diğer yola geçiyor. Dolmuştan 3 yaralı çıkarttık. Kamyoncu da bir şey yok. Diğer araç zaten park halindeymiş. İçinde kimse yoktu. 3 kişi hastaneye kaldırıldı" dedi.

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Kaza yapmış araçların görüntüleri
-Yaralıların ambulanstaki görüntüleri
-Minibüs şoförü Nurettin Balcı ile röp.
-Olaya tanıklık eden Mustafa Pekdemir ile röp.
-Genel ve detay

Motoruyla ezip, acımadan bıçakladı! Eski karısına palayla saldırdıMotoruyla ezip, acımadan bıçakladı! Eski karısına palayla saldırdı
Menemen’deki pazarcı esnafından belediye önünde büyük protestoMenemen’deki pazarcı esnafından belediye önünde büyük protesto
Şırnak şehitleri uğurlandıŞırnak şehitleri uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak şehitleri uğurlandı

Şırnak şehitleri uğurlandı

Son dakika Balıkesir Edremit'te yangın! Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

Alev alev yanıyor! Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı

İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı

Fethiye’de makilik alanda yangın

Fethiye’de makilik alanda yangın

Son dakika: İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Göreve giderken kaza yapan özel harekat polisi şehit oldu

Özel Harekat Polisi şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.