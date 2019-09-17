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TUZLA'DA KARGO MERKEZİNDE "ŞÜPHELİ TOZ" ALARMI (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 10:39 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA -  TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA -
TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri önlem aldı. Olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis tesisin bahçesinde bekleyen çalışanları dışarı çıkardı. Tedbir amaçlı olarak bir ambulans da olay yerinde bekletiliyor.

EK görüntü
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-UMKE ekiplerinin gelişi
-AFAD ekiplerinin gelişi
-Ambulanstan görüntü

Görüntü Dökümü:
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-Kargo merkezi
-Polisin önlemi
-Detaylar

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