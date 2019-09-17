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Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:50 | Son Güncelleme

  TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu.

Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri önlem aldı. Olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis tesisin bahçesinde bekleyen çalışanları dışarı çıkardı. Özel kıyafetlerini giyen AFAD ekipleri kargo merkezine girdi. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor. Tedbir amaçlı olarak bir ambulans da olay yerinde bekletiliyor.

(FOTOĞRAF)

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